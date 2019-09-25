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İstiklal caddesi'nde öldürülen halit ayar için sessiz yürüyüş

İSTİKLAL Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülen 23 yaşındaki Halit Ayar için İTÜ'lü arkadaşları fakülte önünde bir araya geldi.

25.09.2019 16:18İstiklal caddesi'nde öldürülen halit ayar için sessiz yürüyüş
İSTİKLAL Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülen 23 yaşındaki Halit Ayar için İTÜ'lü arkadaşları fakülte önünde bir araya geldi. Ailesi ve arkadaşları sessiz yürüyüşte cinayeti protesto etti
İTÜ elektrik mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan Halit Ayar, arkadaşları ile Beyoğlu'nda metro önünde beklerken para isteyen iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayeti protesto eden grup sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi. Almanya'da yüksek lisans yapmayı planlayan ve Enka Spor Kulübü'ne bağlı bir yüzücü olan Halit Ayar için İTÜ'ye bir de fidan dikildi. Fidan dikiminden sonra konuşma yapan aile ve arkadaşları duygusal dakikaların yaşanmasına neden oldu.

SUÇLULAR CEZASIZ KALMAMALI
Yürüyüş öncesi kısa bir konuşma yapan anne Hanife Ayar, "Adaletten düzgün kararlar vermelerini bekliyoruz. Birden fazla suçu olan insanların iyi halden yararlanarak dışarı çıkıp, insanların canını almasına nasıl göz yumarlar. Çok üzgünüm başkalarına zarar gelmesin, benim oğlum hem bir son hem de bir şeylerin değişmesi için başlangıç olsun. Bu davanın peşini bırakmayacağız. Başkanımıza teşekkür ediyorum en başından beri bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı" dedi.
Konuşma yaparak abisiyle anılarını anlattığı mektubu okuyan Melike Ayar da dinleyenleri ağlattı.



İstanbul Teknik Üniversitesi, Halit Ayar, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA

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