Haberler » Güncel » İstiklal caddesi'nde oturur vaziyette ölü bulundu

İstiklal caddesi'nde oturur vaziyette ölü bulundu

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde bir kişi oturur vaziyette ölmüş olarak bulundu.

24.10.2019 11:53
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde bir kişi oturur vaziyette ölmüş olarak bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir dükkanın önünde sabah saatlerinde bir kişinin uzun süre hareketsiz şekilde oturduğunu görenler durumdan şüphelenerek polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede iş yerinin önündeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
CESEDİ GÖRMEK İÇİN YOĞUN ÇABA SARFETTİLER
Çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem alan polis ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı. İstiklal Caddesi'nden geçenlerin bazıları merakla cesedi görmeye çalışırken bazıları ise cep telefonuyla olayı kaydettiği görüldü. Polis ekipleri sık sık vatandaşlara bekleme yapmamaları yönünde uyarıda bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarında erkek kişiye ait olan ceset ambulansa konularak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Polisin olayla ilgili
İstiklal caddesi'nde oturur vaziyette ölü bulundu

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:28 Vali Şentürk, Osmaneli'de üreticilerle bir araya geldi
12:28 Doğacak torununu robotik kolla kucaklayacak
12:28 Yanan minibüs polis aracına çarparak durabildi
12:28 İran'da enflasyon yüzde 42
12:26 FETÖ sanığı eski subaylara hapis cezası
12:26 Milli sporcunun engelli vatandaşı darbettiği iddiası
12:25 Spor ismail kartal rizespor'un başarısı için buradayım
24.10.2019 12:28:56