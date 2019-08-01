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İstiklal'de saçılan paralar, vatandaşları kavga ettirdi

İstiklal Caddesi'nde bir binadan saçılan paraları toplamak isteyen vatandaşlar, birbirleriyle kavga etti.

01.08.2019 18:13
İstiklal'de saçılan paralar, vatandaşları kavga ettirdi

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne kendisini "iyilik akımı" kurucusu olarak tanıtan bir kişinin yukarıdan saçtığı parayı vatandaşlar yerden toplamak için birbirleriyle yarıştı.

İstiklal Caddesi'ne ekibiyle gelen İbrahim Yılmaz, "Arkadaşlardan sürekli mesajlar alıyorum. 'Bizler için ne yapabilirsin, dünya için ne yapabilirsin. İstanbul'umuz için ne yapabilirsin?' gibi. Bunun araştırmasına girdim ben de. Sihirbaz arkadaşımla birlikte bir işbirliği yaptık ve bugün bir sürpriz yapacağız sizlere" diyerek yanına getirdiği illüzyonistle işe koyuldu.

İLLÜZYON EKİBİ 5'ER LİRA PARA ATTI

Sihirbaz, ellerindeki kağıt parçalarını, illüzyonla 5'er liralık banknotlara çevirerek herkesi şaşırttı. Daha sonra İş adamının ellerini havaya kaldırmasıyla da illüzyon ekibi yukarıdan çok sayıda 5'er liralar attı. Vatandaşlar da onları toplamak için birbirleriyle yarıştı. İş adamının bu yöntemle yaklaşık 2 bin lira dağıttığı öğrenildi.

Aynı iş adamının, bir süre önce de seyyar satıcıdan simitlerin tamamını alırken çektiği görüntülerin sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılmasıyla gündeme geldiği öğrenildi.


İstiklal Caddesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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