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İSTİKLAL CADDESİ'NDE POLİSTEN 'EVDE KAL' ANONSU

İstiklal Caddesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle polis ekipleri vatandaşlara "Evde Kal" anonsu yaptı.

09.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:57
İSTİKLAL CADDESİ'NDE POLİSTEN 'EVDE KAL' ANONSU

İstiklal Caddesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle polis ekipleri vatandaşlara "Evde Kal" anonsu yaptı.

Beyoğlu 'nda koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri vatandaşlara "Evde Kal" anonsu yaptı. Polis memuru, polis aracının hoparlöründen "Değerli İstanbullular, sizlerin, sevdiklerinizin ve toplum sağlığı için lütfen zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarıya çıkmayalım. Unutmayalım hayat eve sığar" anonsu yaptı. Öte yandan İstiklal Caddesi'nde bulunan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uydular. Ayrıca ekipler, caddede yürüyenleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Görüntü dökümü:

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-İstiklal Caddesi'nden insan detayları

-Polisin 'Evde Kal' anonsu

-Polisin İstikal Caddesi'nde yürümesi ve sosyal mesafe uyarısı

-Genel detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, Evde Kal, Beyoğlu, Polis, Güncel
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