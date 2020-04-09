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İSTİKLAL CADDESİ'NDE POLİSTEN 'EVDE KAL' ANONSU

İstiklal Caddesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle polis ekipleri vatandaşlara Evde Kal anonsu yaptı.

09.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:14
İstiklal Caddesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle polis ekipleri vatandaşlara Evde Kal anonsu yaptı.
Beyoğlu 'nda koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri vatandaşlara Evde Kal anonsu yaptı. Polis memuru, polis aracının hoparlöründen Değerli İstanbullular, sizlerin, sevdiklerinizin ve toplum sağlığı için lütfen zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarıya çıkmayalım. Unutmayalım hayat eve sığar anonsu yaptı. Öte yandan İstiklal Caddesi'nde bulunan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uydular. Ayrıca ekipler, caddede yürüyenleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. İSTİKLAL CADDESİ’NDE POLİSTEN ’EVDE KAL’ ANONSU

Kaynak: DHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, Evde Kal, Beyoğlu, Polis, Güncel
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