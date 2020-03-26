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İSTİKLAL CADDESİ'NDE POLİSTEN VATANDAŞA KORONAVİRÜS UYARISI

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştiren polis, ekip araçlarından uyarı anonsları yaparken, 65 yaş üstü olduğu düşünülen kişilere kimlik kontrolü yaparak dışarıda kalmamaları yönünde uyarıda bulundu, bankaların önünde sıra oluşturan kişiler ise...

26.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:08
İSTİKLAL CADDESİ'NDE POLİSTEN VATANDAŞA KORONAVİRÜS UYARISI
BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştiren polis, ekip araçlarından uyarı anonsları yaparken, 65 yaş üstü olduğu düşünülen kişilere kimlik kontrolü yaparak dışarıda kalmamaları yönünde uyarıda bulundu, bankaların önünde sıra oluşturan kişiler ise sosyal mesafeyi korumaları için uyarıldı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşlara ekip araçlarından "Değerli vatandaşlarımızın sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım, unutmayalım hayat eve sığar, anlayışınız için teşekkür ederiz sağlıklı günler dileriz " şeklinde anons yaparak, evde kalmaları yönünde uyardı. İstiklal Caddesi'nde gezen ve 65 yaşından büyük olduğu düşünülen kişilere de kimlik kontrolü yapan polis, dışarıya çıkmamaları ve dışarıya çıkıyorlarsa da eldiven ile maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu. Polis kimlik kontrolü yaptığı sırada da kimlik kontrolü gerçekleştirdiği kişilerle arasındaki mesafeye dikkat etti.

Kimlik kontrolü yapılan 61 yaşındaki Abdurahman Turak'a polis uyarıda bulunurken, Turak evde sıkıldığını o yüzden hava almaya çıktığını fakat getirilen önlemleri uyduğunu söyledi.  62 yaşında olduğu öğrenilen Dilaver Hamamcı ise "Sağlığımız için sokağa çıkmamamız gerekiyor ama bugün işimiz vardı mecburen çıktık, mümkün olduğu kadar evde kalmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Polis, bankaların önünde sıra oluşturan vatandaşları ise sosyal mesafeyi korumaları ve aralarında en az bir metre mesafe bırakmaları yönünde uyardı.

Görüntü Dökümü:

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Polisin anonsu

Kimlik kontrolü

Vatandaş röpleri

Banka önlerinde uyarılar

Muhabir anonsu ( Ali ABLAY)


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Polis, Güncel

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