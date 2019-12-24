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İSTİKLAL CADDESİ'NDE RUM CEMAATİ'NDEN NOEL ETKİNLİĞİ

İstanbul'daki Rum Cemaati'nin geleneksel Noel etkinliği "Kalanda" İstiklal Caddesi'nde kutlandı.

24.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:44 İSTİKLAL CADDESİ'NDE RUM CEMAATİ'NDEN NOEL ETKİNLİĞİ

'daki Rum Cemaati'nin geleneksel etkinliği "Kalanda"  İstiklal Caddesi'nde kutlandı. Özel Rum Zoğrafyon Lisesi öğrencileri, öğretmenleri, mezunlarından oluşan gruptakiler, İstiklal Caddesinde "Kalanda" adı verilen Türkçe ve Rumca Noel Şarkılarını söyleyerek caddeden geçen insanlara küçük Noel hediyeleri verdi. Özel Zoğrafyon Rum Lisesinden çıkarak Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi'ne şarkılar eşliğinde giden gruptakilere İstiklal Caddesi'nde yürüyenler de ilgi gösterdi.

Özel Rum Zoğrafyon Lisesi Müdürü Yani Demircioğlu, "Eski bir Rum adeti olan Kalanda'yı bu senede yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eski bir Rum semti olan Beyoğlu'nda dostluk, beraberlik, sevgi ve barış mesajları vermenin sevincini yaşıyoruz. Bunu halkımızla, vatandaşlarımızla paylaşmak bizleri mutlu etti. Aynı zamanda yılbaşı çörekleri dağıttık. Örf ve adetlerin devam etmesi bizlere mutluluk veriyor." dedi.  

Görüntü Dökümü:

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-Gruptan görüntü

-Gruptakilerin şarkı söylemesi

-Hediye ve çörek dağıtmaları

-Caddeden görüntüler

-Yani Demircioğlu'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar

 



İstiklal Caddesi, İstanbul, Noel, Güncel

Kaynak: DHA

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