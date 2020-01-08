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İstanbul'un en işlek caddesindeki bir kebapçıda cinsel içerikli film oynatıldı

İstanbul'un en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi'ndeki bir kebapçıda, cinsel içerikli film oynatıldı. Olayla ilgili açıklama yapan dükkan sahipleri menünün gösterildiği ekranın bağlı olduğu bilgisayarda daha önce müstehcen sitelerin açılmış olabileceğini belirtti.

08.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:24

'un en kalabalık yaya trafiğine sahip İstiklal Caddesi'ndeki bir kebapçının menülerini gösterdiği dijital ekranda müstehcen film oynatıldı.

Olayın ardından açıklama yapan dükkan sahipleri 'menünün gösterildiği ekranın bağlı olduğu bilgisayarda daha önce müstehcen sitelerin açılmış olabileceğini' belirtti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

İstanbul'da her gün binlerce insanın geçtiği Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi, ilginç bir ana sahne oldu. Tarihi Halep Pasajı bitişiğindeki kebapçının caddeye bakan ekranında bir süre müstehcen film oynadı.

Söz konusu ekranı fark eden bir sosyal medya kullanıcısı o anları kaydederken durumu fark edenlerin şaşkınlık yaşadığı görüldü.

RESTORAN YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA

Habertürk'ün ulaştığı bir restoran yetkilisi menünün gösterildiği ekranın bağlı olduğu bilgisayarda daha önce müstehcen sitelerin açılmış olabileceğini, olayın yaşandığı sırada söz konusu filmin restoran içinde izlenmesinin söz konusu olmadığını, videonun otomatik açıldığını söyledi.

Görüntünün ekranda 2 dakika kadar kaldığını belirten yetkili, uyarı üzerine bilgisayarı kapattıklarını belirterek, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasına tepki gösterdi.

İstanbul'un en işlek caddesindeki bir kebapçıda cinsel içerikli film oynatıldı

İstiklal Caddesi, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (14)
YORUMCU: hemen ilerde ara sokakta 3 film birden var bu kadar ilgi görmüyor :)
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DOĞRUCU: Hesabı ödemeyenlere geçiriyoruz demek istemişler :d
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AYARCI DAYI 18: Zate Bütün Pislikler Adanadan çıkıo münhasır kebabçısıda adanalı patronun boş zamanlarda ne izlediği belli iş yerinde çalışan bayanların halini düşünemiyorum
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OOZN: Türkiyenin gerçeği bu. . her ne kadar saklamaya çalışsanız da porno kültürü hakim.
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OZZ: YouTube a münhasır yazın 3 videoda net görüntüler çıkıyor :D:D:D
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O NE BE: bişey olmaz bi filmden
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19 6
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ÇETO: laik bir ülkede yaşıyoruz bunlara alışın artık
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6 16
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ADINIZI YAZIN: Her gece beyoğlunun sokaklarında canlı yayın filmler çekiliyor tabelada ki de normal artık Fatihin İstanbulu değil İstanbul.
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KEBAPÇI SELO: kendiğilinden açılmıştır diyor bide utanmadan bizde bakıyoruz ama hiç kendiliğinden açılmıyor.
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MEDA: Reklamın iyisi kötüsü olmaz derler. İşe yaramış gerçekten
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