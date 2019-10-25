Haberler » Güncel » İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket alarmı

İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket alarmı

İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde unutulan çanta paniğe neden oldu.

25.10.2019 23:50İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket alarmı
İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde unutulan çanta paniğe neden oldu. Caddeyi kapatan polis ekipleri, yaptığı incelemede çantada elbise olduğunu belirledi.
Olay, saat 23.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray Lisesi önünde bir çanta gören vatandaşlar polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgeye şerit çekerek önlem alıp, vatandaşları uzaklaştırdı. İstiklal Caddesi'nde bulunan turistler ise diğer sokaklara yönlendirildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, çanta üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede çantada elbise olduğu anlaşılınca ekipler caddeyi tekrar yaya trafiğine açtı.
(İHA)

İstiklal Caddesi, Galatasaray, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:36 Pentagon'un 10 milyar dolarlık "bulut" ihalesini Microsoft kazandı
02:24 Polisten kaçarken damdan düştü
02:17 Bulgaristan'da 2019 Voleybol Galası
02:15 İki kişiyi yaraladı, polisten kaçarken damdan düştü
02:10 GÜNDEM ÖZETİNE
01:46 Polisten kaçarken damdan düştü
01:45 Bursa'da, freni boşalan iş makinesi restorana çarptı
26.10.2019 03:19:46