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İstiklal Caddesi'nde şüpheli şahıs paniği

- İstiklal Caddesi'nde şüpheli şahıs paniğiİSTANBUL - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde elinde 2 çanta bulunan şüpheli bir şahıs kısa süreli panik oluşturdu.

21.10.2019 19:18
- İstiklal Caddesi'nde şüpheli şahıs paniği
İSTANBUL - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde elinde 2 çanta bulunan şüpheli bir şahıs kısa süreli panik oluşturdu.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde saat 13.30 sularında yaşananlar caddede kısa süreli panik oluşturdu. Bir giyim mağazasının önünde elinde 2 çantayla bulunan bir şahsın konuşmalarından bir güvenlik görevlisi şüphelendi. Görevli daha sonra polis ekiplerine şahsı bildirdi. Ekipler anında olay yerine gelerek şüpheli şahsa müdahale etti. Çevredeki vatandaşlarda merakla ekiplerin müdahalesini izlerken çantaların içinden gömlek, kazak gibi kıyafetler çıktı. Polisler şahsı kelepçeleyerek gözaltına aldı. Polisin sorgusu sonrası adamın akli dengesinin bozuk olduğu öğrenildi.
İstiklal Caddesi'nde şüpheli şahıs paniği

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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