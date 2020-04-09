Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İSTİKLAL CADDESİ'NDE TOKALAŞAN 3 KİŞİYE PARA CEZASI

Arkadaşıyla tokalaşan kişi,"Tokalaşırken polise denk geldi.

09.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:38
İSTİKLAL CADDESİ'NDE TOKALAŞAN 3 KİŞİYE PARA CEZASI

Arkadaşıyla tokalaşan kişi,

"Tokalaşırken polise denk geldi. Ne yazık ki güvenlik ihlali."

Haber-Kamera: Özgür EREN-Zeki GÜNAL/ İSTİKLAL Caddesi'nde buluştuktan sonra tokalaşan 3 arkadaşa sosyal mesafe kuralına uymadıkları için ceza kesildi.

Beyoğlu'nda koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan ve yaş dolayısıyla sokağa çıkmaları kısıtlandırılan kişiler polis tarafından yapılan anonslarla uyarıldı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri İstiklal Caddesi'nde de denetim yaptı. Ekipler, caddede yürüyenleri durdurup, kimliklerine bakarak, yaşlarını kontrol etti.  Bankamatiklerde para çekmek için bekleyen vatandaşlara da sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuldu. İstiklal Caddesi'nde buluşup, tokalaşan 3 arkadaşa ise polis ekipleri tarafından sosyal mesafe kuralına uymadıkları için biner lira para cezası kesildi. Para cezası kesilen kişi, "Ceza yedik. 3 kişi yan yana durduğumuz için ve tokalaşırken polise denk geldi. Arkadaşın elinde eldiven vardı. Ne yazık ki güvenlik ihlali." dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı Haberler
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı
’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor Haberler
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
ABD’de ölüm oranları ’Virüs yaşlıları öldürüyor’ düşüncesini çürütüyor Haberler
ABD'de ölüm oranları "Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürütüyor
Haberler ›› Güncel ››İSTİKLAL CADDESİ'NDE TOKALAŞAN 3 KİŞİYE PARA CEZASI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:12: Siirt'te köy çocuklarından bağış kampanyasına destek - Haber 13:12: Çanakkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kimlik kontrolü yapıldı - Haber 13:12: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Haber 13:10: Çanakkale'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilere kimlik sorgulaması - Haber 13:09: Gebze zabıtası fırın denetimlerini sürdürüyor - Haber 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu - Haberler 12:15: Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı - Haber 12:08: Getir kuryesinde koronavirüs çıktı - Haber 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı - Haber