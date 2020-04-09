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İSTİKLAL CADDESİ'NDE TOKALAŞAN 3 KİŞİYE PARA CEZASI

İSTİKLAL CADDESİ'NDE TOKALAŞAN 3 KİŞİYE PARA CEZASI Arkadaşıyla tokalaşan kişi,"Tokalaşırken polise denk geldi.

09.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:13
İSTİKLAL CADDESİ'NDE TOKALAŞAN 3 KİŞİYE PARA CEZASI

İSTİKLAL CADDESİ'NDE TOKALAŞAN 3 KİŞİYE PARA CEZASI

Arkadaşıyla tokalaşan kişi,

"Tokalaşırken polise denk geldi. Ne yazık ki güvenlik ihlali."

Haber-Kamera: Özgür EREN-Zeki GÜNAL/ İSTİKLAL Caddesi'nde buluştuktan sonra tokalaşan 3 arkadaşa sosyal mesafe kuralına uymadıkları için ceza kesildi.

Beyoğlu'nda koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan ve yaş dolayısıyla sokağa çıkmaları kısıtlandırılan kişiler polis tarafından yapılan anonslarla uyarıldı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri İstiklal Caddesi'nde de denetim yaptı. Ekipler, caddede yürüyenleri durdurup, kimliklerine bakarak, yaşlarını kontrol etti.  Bankamatiklerde para çekmek için bekleyen vatandaşlara da sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuldu. İstiklal Caddesi'nde buluşup, tokalaşan 3 arkadaşa ise polis ekipleri tarafından sosyal mesafe kuralına uymadıkları için biner lira para cezası kesildi. Para cezası kesilen kişi, "Ceza yedik. 3 kişi yan yana durduğumuz için ve tokalaşırken polise denk geldi. Arkadaşın elinde eldiven vardı. Ne yazık ki güvenlik ihlali." dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, Polis, Güncel
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