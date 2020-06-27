İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUNLUK

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sokaklara akın etti.

27.06.2020 21:34 | Son Güncelleme: 27.06.2020 22:39
Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sokaklara akın etti. Akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı.
YKS nedeniyle 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 15.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın kalkmasının ardından vatandaşlar sokaklara akın etti. Akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapanların çoğu maske takarken, bazılarının ise sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü. İSTİKLAL CADDESİ’NDE YOĞUNLUK

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İstiklal Caddesi, Güncel, Haber

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