İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜMEK İSTEYEN KADINLARA POLİS MÜDAHALESİ
Taksim'den İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yapılmak istenen yürüyüşe polis izin vermedi.
08.03.2020 22:15 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:15
Taksim 'den İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yapılmak istenen yürüyüşe polis izin vermedi. Sıraselviler Caddesi'nde toplanan kalabalık yürüyüşe geçtiği sırada polis, grubun önüne geçerek gaz mermisiyle müdahalede bulundu. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde saat 19.00'da yürüyüş yapılacağı çağrısı yapıldı. Çağrı üzerine polis Taksim'de geniş güvenlik önlemleri aldı. Taksim Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar bariyerlerle kapatılarak girişlere izin verilmedi. Ayrıca Taksim Meydanı'nın üstünde helikopterlerin de dolaştığı görüldü. SIRASELVİLER CADDESİ'NDE TOPLANDILARİstiklal Caddesi'nin Sıraselviler girişinde saat 19.00 sıralarında toplanan grup slogan attı. Grup ellerindeki döviz, pankart ve bayraklarla caddeye doğru yürümek istedi. Polis , izin vermeyerek grubun önünü kesti. Grup bir süre sloganlar atıp marş söylerken, polis de grubun dağılması için anonslar yaptı. Ardından polis dağılmayan gruba müdahale etti. Kalkanlarla grubu ittiren polis, aralıklarla gaz mermisiyle de müdahalede bulundu. Polisin müdahalesini arttırmasıyla yürüyüşe gelenler, 21.50 sıralarında gruplar halinde dağıldı.CANAN KAFTANCIOĞLU DA KATILDI Öte yandan yürüyüşe saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Kısa bir süre grubun yanında duran Kaftancıoğlu, daha sonra ayrıldı. Görüntü Dökümü ----------Toplananlardan görüntü -Polisin toplananların önünü kesmesi-Pankartlardan görüntü -Helikopterden görüntü -Kaftancıoğlu'ndan görüntü -Grubun sloganlar atması-Polisin müdahalesi-Genel ve detay görüntüler - İstanbul
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜMEK İSTEYEN KADINLARA POLİS MÜDAHALESİ
Etiketler : İstiklal Caddesi, 8 Mart, Taksim, Polis, Güncel
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