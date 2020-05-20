İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ YOĞUNLUK ARTIYOR

Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL,(DHA) İSTİKLAL Caddesi son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı.

20.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:57
İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ YOĞUNLUK ARTIYOR
Haber - Kamera: Ali AKSOYER - Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL,(DHA) İSTİKLAL Caddesi son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı. Yoğunluk havadan da görüntülendi.
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yetkililerin evde kalın çağrılarına uzun süre uyulmasıyla insan kalabalığının en yoğun olduğu caddelerden biri Beyoğlu İstiklal Caddesi uzun zamandır sakinliğe gömülmüştü. Havaların ısınması ve salgın süresinin uzamasıyla vatandaşlar evlerinden çıkarak kendilerini caddelere attı. Buna 14 yaş ve altı çocukların izinli olması da eklenince İstiklal Caddesi son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı. İstiklal Caddesindeki iş yerlerinin çoğunun kapalı olmasına rağmen vatandaşların her geçen gün caddeyi doldurduğu görüldü. Yoğunluk havadan drone ile de görüntülendi İSTİKLAL CADDESİ’NDEKİ YOĞUNLUK ARTIYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, Beyoğlu, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’deki koronavirüs salgınında seyahat için ’’HES kodu’’ uygulaması başladı Haber
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tedbirli olursak bayramdan sonra özgür oluruz Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tedbirli olursak bayramdan sonra özgür oluruz
Rusya’da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri’nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor Haber
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Son Dakika: 65 yaş üzeri 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek Haber
Son Dakika: 65 yaş üzeri 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek
Haberler››Güncel››İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ YOĞUNLUK ARTIYOR - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:58: Yatağa bağımlı sağlıkçı Şenay için 183 bin liraya daha ihtiyaç var - Haber 17:58: Çorum'da otomobile silahla açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı - Haber 17:57: FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı - Haber 17:57: Akhisar Belediyesi'nin, berber ve kuaförlerdeki dezenfekte işlemi devam ediyor - Haber 17:56: Irmakta cansız bedeni bulunan Pınar'ın ailesi: Evden zorla götürülmüş (2) - Haber 17:50: Son Dakika: 65 yaş üzeri 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek - Haber 17:30: Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı - Haber 12:55: Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi - Haberler 11:23: Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi - Haber