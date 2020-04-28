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İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uzun süredir sakin olan İstiklal Caddesi'nde bugün yoğunluk yaşanıyor.

28.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:11
İSTANBUL DHA - KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uzun süredir sakin olan İstiklal Caddesi'nde bugün yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluk havadan da görüntülendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir süredir sakinlik vardı. Ancak havanın da güzel olması nedeniyle İstiklal Caddesi'nde bugün yoğunluk yaşanıyor.
Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarken bazıları ise sosyal mesafe kuralına uymadan İstiklal Caddesi'nde dolaştı. Beyoğlu Belediye Zabıta ekipleri de cadde üzerinde gezerek sosyal mesafe kurallarına uymayanları uyardı. İSTİKLAL CADDESİ’NDEKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, Koronavirüs, Beyoğlu, DHA, Güncel, Haber

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