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İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

TAKSİM ve İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan yoğunluk bugün de devam ediyor.

06.05.2020 19:35 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:39
TAKSİM ve İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan yoğunluk bugün de devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca DHA'nın dün çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak "İstiklal Caddesi iyi görüntü vermedi" uyarısına rağmen İstiklal Caddesi yoğunluğunu koruyor. Öte yandan cadde üzerindeki bazı dükkanlar açıldı. Caddedeki yoğunluk havadan da görüntülendi.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle hafta sonu sokağa çıkamayan vatandaşlar yavaş yavaş dışarı çıkmaya başladı. Dün İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca DHA'nın dün çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak "İstiklal caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım" uyarısında bulundu. Yapılan uyarılara rağmen bugün de İstiklal Caddesi'nin yoğun olduğu gözlendi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ekipleri cadde üzerinde anonslar yaparak vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu. İstiklal Caddesi'nde maskesiz dolaşanlara da cezai işlem uygulandı. Caddedeki insan yoğunluğu havadan da görüntülendi İSTİKLAL CADDESİ’NDEKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, Fahrettin Koca, DHA, Güncel, Haber

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