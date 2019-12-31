Haberler » Güncel » İSTİKLAL CADDESİ'NE ÇIKAN YOLLARDA GÜVENLİK ÖNLEMİ - Haber

İSTİKLAL CADDESİ'NE ÇIKAN YOLLARDA GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

31.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:17 İSTİKLAL CADDESİ'NE ÇIKAN YOLLARDA GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. ekipleri, İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda caddeye girenlerin çanta ve üst aramasını yapıyor. 

Yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Karaköy'den İstiklal Caddesi'ne giden sokaklarda polis ekipleri beklerken, caddenin tünel girişinde polis tarafından, caddeye girenlerin çanta ve üst araması yapılıyor. Yapılan arama sonrası vatandaşların caddeye geçişine izin veriliyor.

 

Görüntü Dökümü 

-------------------------------------------------- 

-Polis ekiplerinden görüntüler

-Üst ve çanta aramasından görüntüler

-Galata Kulesi ve çevresinden görüntü

-Detay görüntüler 

 


- İstanbul

İstiklal Caddesi, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:50   Aydın'da akrabasını öldüren zanlı polise teslim oldu - Haber
18:50   Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Turan'dan yeni yıl mesajı - Haber
18:46   Duvar Yazısı... Irmak Zileli 'Son Bakış'ı anlattı: Tina'nın son birkaç dakikası... - Haber
18:45   Evlat nöbetindeki ailelerden Emine Erdoğan'a teşekkür - Haber
18:45   Başkan İnce, Milletvekili Çalık'tan destek istedi - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:23   Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Haber
16:20   Irak'ta Haşdi Şabi'den "ABD'nin askeri üslerini kuşatma" tehdidi! Bağdat Büyükelçiliği'nin bir kapısı daha ateşe verildi - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
16:16   Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! - Haber
31.12.2019 18:54:24