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İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda güvenlik önlemi

YENİ yıla saatler kala İstiklal Caddesi ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

31.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:20 İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda güvenlik önlemi
YENİ yıla saatler kala İstiklal Caddesi ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. ekipleri, İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda caddeye girenlerin çanta ve üst aramasını yapıyor. 

Yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Karaköy'den İstiklal Caddesi'ne giden sokaklarda polis ekipleri beklerken, caddenin tünel girişinde polis tarafından, caddeye girenlerin çanta ve üst araması yapılıyor. Yapılan arama sonrası vatandaşların caddeye geçişine izin veriliyor.


- İstanbul

İstiklal Caddesi, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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