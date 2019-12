İstiklal Caddesi'nde Tünel Meydanı ile Taksim Meydanı arasındaki bölüm Beyoğlu Belediyesi tarafından yeni yıla sayılı günler kala çeşitli renk ve güçlerde led süslemelerle bezendi.Beyoğlu Belediyesi yeni yıla sayılı günler kala İstanbul'un cazibe Merkezi İstiklal Caddesi'nde ışıklandırma çalışması başlattı. İstiklal Caddesi'ne yeni bir ivme kazandıran çalışma kapsamında Tünel Meydanı ile Taksim Meydanı arasındaki bölüm çeşitli renk ve güçlerde led süslemelerle bezendi. Çalışmayla birlikte her gün yaklaşık 2 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan İstiklal Caddesi yeni yılda ışıl ışıl olacak. Işıklandırma çalışması ile İstiklal Caddesi'ne belirli aralıklarla 64 adet asma germe cadde motifi monte edildi.Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstiklal Caddesi'nin yeni yılla birlikte cazibesini daha da artıracağını belirterek, "Esnafımızı her açıdan desteklemeye devam ediyoruz. Yeni yılda İstiklal Caddesinde bulunan tüm esnafımızı memnun edecek ışıklandırma çalışmasını gerçekleştirdik. Her yıl yenilenen bu süslemelerle esnafımızın ihtiyacı giderilmiş olup, gelen ziyaretçilerimize de görsel şölen sunmuş oluyoruz. Beyoğlu, kültür, turizm ve eğlencenin merkezi olmaya devam edecektir. Bizim de bu konuda çalışmalarımız artarak sürecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL