İstiklal Caddesinin ismi "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor

50 yıllık Sivas İstiklal Caddesi'ne, yargılandığı mahkeme salonunda ölen Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin adının verilmesine karar verildi. Belediye Meclisinin aldığı karar, onaylanması için valiliğe gönderildi.

AK Partili Sivas Belediyesinde meclis üyesi olan Erhak Çınar tarafından, belediye meclisine İstiklal Caddesi'nin isminin "Şehit Muhammed Mursi" olarak değiştirilmesi teklifi getirildi. Toplanan belediye meclisinde de bu teklif oylanıp kabul edildi.

Alınan bu karar onaylanması için de Sivas Valiliği'ne gönderildi.Karara STK'lar tepki gösterirken Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, kararı yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

KARARIN MİMARI KONUŞTU

Caddenin isminin değiştirilmesi teklifini belediye meclisine sunan AK Partili Meclis Üyesi Erhak Çınar ise Haberler.com'a yaptığı açıklamada, "Sivas'ta bu zamana kadar onlarca cadde ve sokak ismi değiştirdik. Bu karar da onlardan biri. Kurtuluş Savaşına vurgu yapılarak olay çarpıtılıyor. Alınan bu karar ise yasa gereği onaylanması için valiliğe gönderildi. Valilik onayı sonrası, 'İstiklal Caddesi' yazılı pano kaldırılıp yerine 'Şehit Muhammed Mursi' yazılı yeni pano konulacaktır" dedi.