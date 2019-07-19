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İstiklal Mahallesi sakinlerinden Başkan Bozkurt'a ziyaret

Şuhut İstiklal Mahallesi sakinleri, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

19.07.2019 17:28 İstiklal Mahallesi sakinlerinden Başkan Bozkurt
Şuhut İstiklal Mahallesi sakinleri, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Başkan Bozkurt'a ilçeye doğal gaz kazandırdığı için teşekkür eden mahalle sakinleri, diğer sorunlarını da iletti. Başkan Bozkurt ise her zaman hemşehrileri için var gücüyle çalıştıklarını ifade ederek diğer sorunlarla da ilgilendiklerini belirtti. İstiklal Mahallesi sakinleri Başkan Bozkurt'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederken, Başkan Bozkurt ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Recep Bozkurt, Şuhut, Güncel

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