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İstiklal Marşı 23 Nisan coşkusuyla balkonlardan seslendirildi

Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kırıkkale, Sivas ve Kayseri'de vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

24.04.2020 00:41 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:43
Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kırıkkale, Sivas ve Kayseri'de vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "evde kal" çağrısının yapıldığı Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kırşehir'de de halk, 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başta çocuklar olmak üzere herkesi 21.00'de evlerinin balkonundan İstiklal Marşı okuma davetine kentte katılım yoğun oldu.
Kırşehir'de, İngiltere'den getirilerek karantina için yurda yerleştirilen Türk vatandaşları ile 2 binada karantina süreleri sona erenler, balkonlar ve pencerelerden İstiklal Marşı söyledi.
Ahi Evran Üniversitesi Yerleşkesi yanındaki Fatma Bacı Öğrenci Yurdu'nda karantina sürelerini geçiren 252 Türk vatandaşı, saat 21.00'de ellerinde Türk bayraklarıyla odalarının pencerelerine çıktı.
Yurt görevlilerinin ses sistemiyle başlattığı İstiklal Marşı'nı hep birlikte söyleyen vatandaşlar, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı yetkililere teşekkür etti.
Kervansaray Mahallesi'nde 14 günlük karantina süreleri sona eren site içerisindeki 2 binada yaşayanlar da iki mutluluğu bir arada yaşadı. Ellerinde Türk bayraklarıyla evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, birlikte İstiklal Marşı söyledi. İstiklal Marşı 23 Nisan coşkusuyla balkonlardan seslendirildi

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Güncel , Haber
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