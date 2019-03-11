İstiklal Marşı 98 Yaşında

Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ustaoğlu, mesajında, İstiklal Marşı'nın önemine değinerek, "İstiklal Marşı'mız, ülkemizin bağımsızlık sürecinde faal rol alan, hayatını vatanına ve milletine adamış milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy
'un kaleminden dökülen bir kahramanlık destanıdır." ifadelerine yer verdi.
"İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 98. yıl dönümünü kutlamanın gururunu hep birlikte yaşadıklarını belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:
"Topyekün vatan mücadelesinin verildiği bir dönemde, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'mız, kadın-erkek, genç-yaşlı tüm milletimize yaşattığı ortak duygu ve coşkuyla zorluklara karşı dayanma gücümüzü artırmış, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmiş, güçlü bir motivasyon kaynağı olmuştur. Milli mücadelenin en çetin döneminde, milletimizin yeniden dirilişine ve şahlanışına vesile olan bu eşsiz eser, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kutsal vatanın semalarında ebediyen yankılanmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı'mızın kabulünün yıl dönümünde tüm kahraman şehitlerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyor, İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 98. yıl dönümünü kutluyorum."
Mehmet Akif Ersoy, Güncel
Kaynak: AA