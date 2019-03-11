İstiklal Marşı 98 Yaşında

Karabük
protokolü, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Karabük Valisi Fuat Gürel, mesajında, milletçe İstiklal Marşı'nın Türkiye
Büyük Millet Meclisinde kabulünün 98. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Gürel, şunları kaydetti:
"Kurtuluş Savaşı'nda milletimizin verdiği büyük dayanışma ve tarihe geçen eşsiz mücadele, vatan şairi Mehmet Akif'in yazdığı İstiklal Marşı'nın mısralarıyla ölümsüzleştirilmiştir. Bizler bugün mazlum milletlerin umudu olarak büyük ve güçlü Türkiye'de hür ve bağımsız yaşıyorsak, bunu istiklal mücadelemizin ölümsüz destanı İstiklal Marşı'nı yazdıran ruha, canı pahasına bu toprakları vatan yapan ve canını ortaya koyan aziz milletimize borçluyuz. Her zaman mensubu olmaktan gurur duyduğumuz aziz medeniyetimizin bugün bizlere atfettiği görev ve sorumluluk bilimde, teknolojide, kültürde, sanatta, ekonomide, hayatın her alanında gelişme ve ilerleme kaydederken, hayatı boyunca hak davası yolunda olmayı temel felsefe edinmiş Mehmet Akif'i tanımak ve gençlerimize vatan ve bayrak aşkını, azmi, başarmayı ve her şartta zorlukların üstesinden gelmeyi öğretmek öncelikli görevimizdir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ü, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy
'u, İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum." AK Parti
Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal
ve Niyazi Güneş
, CHP
Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy
, Belediye Başkanı Rafet Vergili
, kaymakamlar, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat
, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier
, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç
, partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları, diğer siyasi parti yetkilileri ve belediye başkan adayları
da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mehmet Akif Ersoy, Karabük, Güncel
Kaynak: AA