İstiklal Marşı 98 Yaşında

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Gümrükçüoğlu, mesajında, İstiklal Marşı'nın en kıymetli ortak degˆer olduğunu vurgulayarak, "İstiklalimizin, istikbalimizin, milletimizin azim ve kararlılığının sembolü, Kurtuluş Savaşımızın adeta manifestosu olan ve vatan topraklarının her karışında işgale karşı mücadele verildiği bir dönemde yazılan İstiklal Marşımız, ortak sesimiz, ortak vicdanımız, en kıymetli ortak değerimizdir." ifadesini kullandı."Büyük vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un mısralarında en veciz biçimde ortaya konan hasletlerimiz, milli ve manevi değerlerimiz, ideallerimiz, bugün ülkemize yönelen her tehditte kendini gösteren milli mutabakatın temel unsurlarıdır." diyen Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:"Aziz milletimiz için bir bagˆımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşı'mız, u¨lkemizin beka mücadelesinde sahip çıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugüne taşıyan kurucu bir metindir. Mehmet Akif Ersoy, başta İstiklal Marşı olmak üzere bütün eserleri ve fikirleri ile her zaman saygıyla yad edilecektir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 98'inci yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz."