İstiklal Marşı 98 Yaşında

Kaynak: AA

Sivas Valisi Salih Ayhan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Ayhan, mesajında, Türk milletinin var olma mücadelesini ölümsüzleştiren, milletin her bir ferdini ortak ideallerde buluşturan İstiklal Marşı'nın, milletin en zor şartlarda içinde bulunduğu durumu, sahip olduğu gücü ve kararlılığı bugüne taşıyan, geçmişle geleceği buluşturan, hürriyet ve istiklal aşkını yansıtan en kıymetli değer olduğunu belirtti.Milli Marşın, Kurtuluş Savaşı'nda istiklal ateşini alevlendirerek mücadele azmini güçlendirdiğini, milleti tek yürek, tek yumruk haline getirdiğini ve manevi bir güce dönüştürdüğünü aktaran Ayhan, mesajında şunları kaydetti:"Dün olduğu gibi bugün de aziz milletimiz, cumhuriyete, milli iradeye sahip çıkmış, topyekün dik durarak Çanakkale ruhunu her daim yansıtıp, birlik beraberlik içinde 7'sinden 70'ine kadar milli iradeye destek vermiştir. Bugün bize düşen görev ise ecdadımızın emanet ettiği bu güzel vatanı daha güçlü hale getirerek 2023, 2053 ve 2071 hedefine ulaştırmak için çalışmak, milli birlik ve bütünlüğümüzü bozmadan ileriye, daima ileriye yürümektir. Milletimizin azim ve kararlılığı ile çıktığımız bu yolda herkese düşen görev içeriden ve dışarıdan gelen her türlü saldırıları ve tehditleri soğukkanlılıkla bertaraf etmek, İstiklal Marşı'mızın dizelerine layık bir duruşla Sivasımızı her alanda hak ettiği üst seviyelere çıkartmaktır."Ayhan, "Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ölümsüz şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, vatan uğruna şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı ve 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyen Mehmet Akif'in duasına 'amin' diyorum." ifadelerini kullandı.