İstiklal Marşı 98 Yaşında

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Şarkışla ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Okulun müdür yardımcısı Uğur Tuncer, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Tarih yaşanmış, tamamlanmış ve kapanmış bir geçmiş zaman dilimi değil halen devam eden ve edecek olan bir süreçtir." dedi.Sinevizyon gösteriminin yapıldığı ve şiirlerin okunduğu programda, öğrenciler tarafından hazırlanan 'İstiklal Marşı Yazılıyor' adlı oratoryo sahnelendi.Programa, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Osman Özkan, Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yusuf Özkan, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.