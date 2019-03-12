İstiklal Marşı 98 Yaşında

Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ), 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Edebiyat
Fakültesi tarafından üniversitenin kültür merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda, Mehmet Akif Ersoy
'un hayatının anlatıldığı "Akif'i Unutmamak İçin 40 Sebep" adlı program düzenlendi.
Programa konuşmacı olarak katılan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Karataş
, Mehmet Akif Ersoy'un bir asırdır unutulmadığını belirtti.
Mehmet Akif Ersoy'un, eserleri, şahsiyeti, yaşadıkları ve yaşattıklarıyla büyük kitlelerde yankı bulduğunu vurgulayan Karataş, "Mehmet Akif'in safahatını okumak elbette biz edebiyatçıların, tarihçilerin, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olan Türkçeyi temellük eden herkesin görevi fakat bir de Akif'in şahsiyetini hayatını, hatıralarını anlatan kitaplar vardır. Mithat Cemal'in Akif'in vefatı nedeni ile 1936'da yazdığı kitap muhteşemdir. Akif inandığı gibi emrolunduğu gibi yaşamış bir adamdır. Bütün ömründe aynı inancın aynı kanaatin, aynı imanın ve kanaatin sahibi olmak yani emirlere, dönemlere güce karşı renk şekil değiştirmemek Akif'e gıpta ettiğim kişilik özelliklerinin başında bu gelir." ifadelerini kullandı.
Programın sonunda Yıldız ve beraberindekiler Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Topluluğu tarafından düzenlenen "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif" adlı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.
Mehmet Akif Ersoy, Güncel
Kaynak: AA