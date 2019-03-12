İstiklal Marşı 98 Yaşında

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Sivas'ın Ulaş ve Suşehri ilçelerinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.Ulaş İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan ve okulun konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İmam Hatip Lisesi 8. sınıf öğrencisi Şifa Nur Uğur yaptı.Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı seslendirdiği ve şiirler okuduğu programda, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere Ulaş Kaymakam Vekili Halil Dalak tarafından çeşitli hediyeler verildi.Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, kurum amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.SuşehriSuşehri Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Suşehri Farabi Meslek Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan anma programında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan okul müdürü Mürsel Kaya, İstiklal Marşı'nın muhtevasını anlamaya ve anlatmaya bir insan ömrünün yetmediğini söyledi.İstiklal Marşı'nı anlatmanın, Türk milletinin tarihini anlatmakla eş değer olduğunu belirten Kaya, "Şüphesiz Türk milletini en iyi anlayan şairimiz, yüreği vatan ve istiklal sevgisiyle dolu olan Mehmet Akif, İstiklal Marşı ile milletimizin duygularının tercümanı olmuştur. Vatan şairinin emanetine, millet olarak sahip çıkıyoruz. Bizden sonraki nesiller de bu emanete sahip çıkacaktır." dedi.Mehmet Akif Ersoy'un hayatının ve İstiklal Marşı'nın kabulünün anlatıldığı videonun yer aldığı programda, oratoryo gösterilerine yer verildi.İlçedeki okullar arasında düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında derece giren öğrencilere ödülleri Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız tarafından verildi.