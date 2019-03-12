İstiklal Marşı 98 Yaşında

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Sivas'ın Zara ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.Etkinlikler kapsamında düzenlenen İstiklal Marşı ve Milli Mücadele konulu resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.Mehmet Akif İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Gazi İlkokulu Müdürü Yakup Yiğit, günün önem ve anlamını belirten bir konuşma yaptı.Yiğit, İstiklal mücadelesinin kahramanlarını ve İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.Konuşmanın ardından Gazi İlkokulu öğrencilerinin hazırladıkları oratoryo ve tiyatro gösterileri sonrası sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesi ile sona eren programa, Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, kurum amirleri ile öğrenciler ve veliler katıldı.