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İstiklal Marşı Hak Mücadelenin İfadesidir

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilişinin 99'uncu yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

11.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:02
İstiklal Marşı Hak Mücadelenin İfadesidir

Büyük dava adamı Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın milletimizin ortak sesi olduğunu belirten Başkan Altay 'ın mesajı şöyle: "İstiklal Marşı, milletimizin kurtuluş mücadelesini ve inanmışlığını destansı bir anlatımla dile getiren; ezelden ebede sürecek hak mücadelesinin ifadesidir. Akif bu marşla, Birinci Cihan Harbi'nin en kesif dönemlerinde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan aziz milletimize yapması gerekenin ne olduğunu anlatmış, Türkiye 'nin istikametini belirlemiştir. Tüm dünyaya milletimizin özgürlüğe olan tutkusunu haykıran şair, milletimize moral vermiş, cesaret kaynağı olmuştur.

Biz İstiklal Marşı'nın anlatmak istediklerini son yıllarda yaşadıklarımızla daha iyi öğrendik. Tıpkı İstiklal Marşı'nın yazıldığı dönem gibi bir kuşatma hareketi ile ülke sınırlarımızı kuşatan emperyalist güçlere vereceğimiz en güzel cevap İstiklal Marşı'nın mısraları arasında yer almaktadır. Mehmet Akif'in 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' duasını bugün de tekrarlıyoruz. Milletimizin bağımsızlığı uğrunda her engeli aşacak güçte olduğunun bilinciyle 99 yıl sonra da aynı ruhla ve aynı imanla mücadelemize devam ediyoruz.

Bu vesileyle milli marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve aynı ruhla mücadele eden Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı rahmetle ve duayla anıyorum. Ruhları şad olsun."

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Türkiye, Altay, Güncel

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