İstiklal Marşı" Klibi 81 İlden Öğrencilerle Çekildi

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Erzurum'da bir öğretmenin başlattığı proje kapsamında, 81 ildeki 100 okuldan yaklaşık 3 bin öğrenci ile öğretmen ve veliler, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirini seslendirdikleri klipler çekti.Yakutiye ilçesindeki Edip Somunoğlu İlkokulunda sınıf öğretmeni Tamer Pehlivan, bir süre önce sosyal medyadan "İstiklal Marşı Yurt Albümü" projesi başlatarak, eğitim camiasındaki arkadaşlarından destek istedi.Bu kapsamda 81 ilden 100 okuldaki öğretmenlerle iletişime geçen Pehlivan, onlardan, öğrencilerin belirlenen İstiklal Marşı kıtalarını seslendirdiği videolar çekmesini istedi.Bu kapsamda 3 bin öğrencinin okullarında 10'ar kişilik gruplar haline bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okuduğu video çekimlerini bir albümde toplayan Pehlivan, yaygın kullanılması amacıyla bunu Milli Eğitim Bakanlığına gönderdi.Pehlivan, daha sonra sosyal medya hesabından duyurduğu yeni projesi kapsamında, 42 ilden yaklaşık 100 öğrenci, veliler ve öğretmenlerin Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirini okuduğu video hazırladı.Tamer Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmayla, çocukların İstiklal Marşı'nı daha da içselleştirmesini sağlamayı, okuma yanlışlarını giderip manevi duygularını geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi."Milletleri millet yapan" değerler olduğunu belirten Pehlivan, "İstiklal Marşı ve Çanakkale ortak paydamız, vazgeçilmezimizdir." dedi.Farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladıkları projeye ilişkin olumlu tepkiler aldığını ifade eden Pehlivan, "Bütçe konusunda sponsor bulabilirsek bu klipleri yaygınlaştırabiliriz." diye konuştu.Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" isimli şiirinin edebiyat dünyasında çok farklı bir yere sahip olduğunu dile getiren Pehlivan, şunları kaydetti:"Çanakkale Savaşı, üzerinden 104 yıl geçmesine rağmen halen hafızalarda kalan, ağıdı bitmeyen, gözyaşı dinmeyen bir savaştır. Bu anlamda biz de 'Çanakkale Şehitlerine şiirini Türkiye'deki birçok kişinin katılımıyla okuyalım' dedik. Bunun için hazırladığımız klip için 4 yaşındaki çocuktan, 70 yaşlarındaki insanlara kadar birçok kişiye ulaştık. Herkes katılım gösterdi, çok güzel bir çalışma ortaya çıktı. "