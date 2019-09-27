Haberler » Spor » Haber

"İstiklal Marşı'mızı Avrupa'da dinlettim, sırada dünya var"

Milli boksör Elif Güneri, Rusya'nın Ulan Ude şehrinde 30 Eylül-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

27.09.2019 12:55
Milli boksör Elif Güneri, Rusya'nın Ulan Ude şehrinde 30 Eylül-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.
Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan 32 yaşındaki milli sporcu, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor.
Elif'in kariyerinde 3 dünya üçüncülüğü ile 3 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.
Elif Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksa 2005 yılında başladığını söyledi.
Milli formayı 11 yıldır giydiğine işaret eden Elif, bugüne kadar pek çok başarı kazandığını dile getirdi.
En son İspanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu ile altın madalya kazandığını belirten milli sporcu, "Ülkeme bir altın madalya daha kazandırdığım için çok mutluyum, onurluyum." dedi.
Dünya Şampiyonası'na çok sıkı şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Elif, şunları kaydetti:
"Her sporcunun bir hayali, bir hedefi vardır. Benim hedefim de Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olmak. Avrupa'daki ülkelere İstiklal Marşı'mızı dinlettik, inşallah sıra dünyadaki ülkelere dinletmekte. Gerek milli takım kamplarında gerekse bölgelerimizde çok iyi hazırlandık. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah hedefimize ulaşacağız."

Dünya Şampiyonası, Elif Güneri, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:41 Antalyaspor iç saha şanssızlığını Yeni Malatyaspor ile kırmak istiyor
16:37 İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Bedir: "Şimdi birlik zamanı"
16:36 Para Taekwondo Milli Takım Seçme Müsabakalarından 1 altın 1 Bronz Madalya
16:36 Hidayet Türkoğlu'ndan 2019-2020 sezonu mesajı
16:36 Arinze Kelvin Nwachukwu Fenerbahçe'de!
16:36 KBSL'nin isim sponsoru belli oldu! Herbalife Nutrition...
16:35 Ağaoğlu: "Hocamıza inancımız ve güvencimiz tam" -4-