İstiklal Marşı'nı bu kez veliler söyledi, çocuklar dinledi
ERZURUM'un işgalden kurtuluşunun 102'inci ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıldönümü sebebiyle Kültür Kurumu İlkokul'nda düzenlenen programda veliler İstiklal Marşı'nı okudu, çocukları ise dinledi.
13.03.2020 09:59 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:59
ERZURUM'un işgalden kurtuluşunun 102'inci ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıldönümü sebebiyle Kültür Kurumu İlkokul'nda düzenlenen programda veliler İstiklal Marşı'nı okudu, çocukları ise dinledi.Merkez Yakutiye İlçesindeki Kültür Kurumu İlkokulu öğretmenlerinden Nurcan Demirci'nin hazırlayıp sunduğu programda öğrenciler giyindikleri ay-yıldızlı tşört ve ellerindeki bayraklarla çalan 'bayrak marşı'nda küçük bir gösteri yaptılar. Daha sonra sahneye çıkan veliler, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu. Duygulu anların yaşandığı etkinlikte bu kez çocuklar velilerini tebrik etti.Vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel günlerinden birini yaşadıklarını söyleyen Kültür Kurumu Öğretmeni Nurcan Demirci, "Bugün iki mutluluğu birden şayıyoruz. Erzurum 'un işgalden kurtuluşunun 102'nci, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıldönümü sebebiyle program hazırladık. Bugün biraz değişik bir çalışma yapmak istedik. Her zaman çocuklarımıza marşı okutuyorduk, bu kez velilerimiz marşı okuyarak çocuklarına örnek oldular" diye konuştu.
Erzurum'un kurtuluşu ve İstiklal Marşı'nın kabulü sebebiyle okulun düzenlediği etkinlikte diğer velilerle birlikte sahneye çıkan Albay Hakan Yazgan ise, "Çok güzel bir duygu. Hem bizim hem de çocuklarımız için unutulmaz bir gün oldu" dedi.
Kaynak: DHA
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