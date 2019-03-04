İstiklal Marşı'nı En Güzel Okumak İçin Yarıştılar

Malkara
Kaymakamlığı tarafından Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "İstiklal Marşı'nı en güzel okuma" yarışması düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen yarışmada lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri İstiklal Marşı'nı güzel okuyabilmek için yarıştı.
Yarışma sonunda lise kategorisinde Beyzanur Pehlivan birinci, Selda Boz ikinci, Merve Türkoğlu
ise üçüncü oldu. Ortaokul kategorisinde ise Kübra Işıktan birinci, Ayten Karagöz ikinci, Zekeriya Selim
Aksoy üçüncü oldu. İlkokul kategorisinde ise Yaren Alpet birinci, Çağan Utku Ok ikinci, Eda Özen ise üçüncü oldu.
Yarışmaya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Kemal Koç
, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Çanakkale, Malkara, Güncel
Kaynak: AA