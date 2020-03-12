İstiklal Marşı'nı en güzel okumak için yarıştılar
Düzce Belediyesi Kent Konseyi tarafından "Düzce 7'den 77'ye İstiklal Marşı Okuyor" temasıyla "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.
12.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:34
Düzce Belediyesi Kent Konseyi tarafından "Düzce 7'den 77'ye İstiklal Marşı Okuyor" temasıyla "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.
Kent Konseyi, sosyal ve kültürel çalışmaları kapsamında 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen Düzce Belediyesi Meclis Salonu'ndaki yarışma, yarışmacılar ve ailelerinin katılımıyla yapıldı.
Üç kategoride yapılan yarışmada duygu dolu anlar yaşandı. Yarışmacılar yeteneklerini sergilerken milli ve manevi duyguların güçlülüğü gözler önüne serildi.
Yarışma sonucunda "Yetişkinler" kategorisinde Hatice Kudal birinci, Orhan Aykut ikinci ve Yasemin Gür üçüncü oldu.
"Gençler" kategorisinde birinci Ebrar Şimşek, ikinci Yağız Efe Kaba ve üçüncü Gülay Kurtuldu, "Çocuklar" kategorisinde ise birinci Azra Kılıç, ikinci Şüheda Kırıkçılar, üçüncü Osman Eren Mayetin oldu.
Yarışmada her kategorinin birincilerine altın ve plaket, dereceye girenlere ise başarı plaketleri verildi.
Kent Konseyi, sosyal ve kültürel çalışmaları kapsamında 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen Düzce Belediyesi Meclis Salonu'ndaki yarışma, yarışmacılar ve ailelerinin katılımıyla yapıldı.
Üç kategoride yapılan yarışmada duygu dolu anlar yaşandı. Yarışmacılar yeteneklerini sergilerken milli ve manevi duyguların güçlülüğü gözler önüne serildi.
Yarışma sonucunda "Yetişkinler" kategorisinde Hatice Kudal birinci, Orhan Aykut ikinci ve Yasemin Gür üçüncü oldu.
"Gençler" kategorisinde birinci Ebrar Şimşek, ikinci Yağız Efe Kaba ve üçüncü Gülay Kurtuldu, "Çocuklar" kategorisinde ise birinci Azra Kılıç, ikinci Şüheda Kırıkçılar, üçüncü Osman Eren Mayetin oldu.
Yarışmada her kategorinin birincilerine altın ve plaket, dereceye girenlere ise başarı plaketleri verildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Düzce Belediyesi, Kent Konseyi, Düzce, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Güncel
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Güncel
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Güncel
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla