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İstiklal Marşı'nı en güzel okuyan 55 çocuğa 'muhabbet kuşu'

Canik Belediyesi, geleceğin teminatı çocuklar arasında, "İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması" düzenledi.

20.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:50
İstiklal Marşı'nı en güzel okuyan 55 çocuğa 'muhabbet kuşu'
Canik Belediyesi, geleceğin teminatı çocuklar arasında, "İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması" düzenledi. İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını en güzel okuyan 4-14 yaş arası 55 çocuğa muhabbet kuşu hediye edilecek.

Canik Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin(TBMM) kuruluşunun 100. yılında, tüm Türkiye'nin 23 Nisan saat 21.00 itibarıyla TBMM Başkanlığı tarafından İstiklal Marşı'nı okumaya davet programına destek amacıyla evlerinde kalan çocuklar için "İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması" düzenledi. İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını okuyup Twitter'dan @ibrahimsandikci etiketiyle paylaşan 55 çocuğa kura ile muhabbet kuşu hediye edilecek. Ayrıca okudukları İstiklal Marşı videolarını gönderen bütün çocuklar da çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.

22 Nisan Saat 12.00 itibarıyla sona erecek yarışmanın kura çekilişi 23 Nisan saat 14.00 itibarıyla facebook/baskansandikci adresinden canlı olarak yayınlanacak. Ödül almaya hak kazanan çocukların videoları 23 Nisan Perşembe günü saat 21.30' da @ibrahimsandikci twitter adresinden paylaşılacak.

"Bütün çocuklarımıza ödül"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı konu ile alakalı olarak yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, salgın hastalıktan korunmak için evlerinde kalmaya zorunlu olarak devam ediyorlar. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarının önceki yıllarda olduğu gibi, coşku ve heyecanla kutlanması için 'İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması' düzenleyerek coşkularına, heyecanlarına ortak olmak istedik. Çocuklarımızın coşkularına ortak olurken, hem de hayvan sevgisini aşılamak, evlerinde sıkıldıklarında güzel zaman geçirmelerine yardımcı olmak düşüncesiyle çocuklarımızı muhabbet kuşu ile ödüllendireceğiz. Tüm çocuklarımızı bu özel ve anlamlı günde İstiklal Marşımızı en güzel şekilde okuyarak yarışmaya katılmaya davet ediyorum" dedi.

"Evlerimizi bayram havasına sokalım"

Sandıkçı sözlerini şöyle tamamladı: "Velilerimizden isteğimiz çocuklarımızın bayram heyecanlarına ortak olmaları, evlerini bayram havasına sokmak için gerekli süslemeleri yapmaları, çocuklarımızı çok daha mutlu edecektir. Temennimiz, kalpleri vatan ve millet sevgisi ile dolu, görev ve sorumluluklarını bilen duyarlı bir gençliğin yetişmesidir." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Canik Belediyesi, Canik, Güncel
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