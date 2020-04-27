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"İstiklal Marşı'nı Ezbere Okuma Yarışması" ödülleri verildi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı korona virüs nedeniyle evlerinde kutlayan öğrencileri kapsayan bir yarışma düzenleyen 19 Mayıs Belediyesi, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

27.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:14
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı korona virüs nedeniyle evlerinde kutlayan öğrencileri kapsayan bir yarışma düzenleyen 19 Mayıs Belediyesi, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

İlk ve ortaokul öğrencilerini kapsayan İstiklal Marşının on kıtasını ezbere okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere katılım belgesi ve birincilere bisiklet ödülü verilirken, ikinci ve üçüncülere ise tablet ödülü verildi. Belediye Osman Topaloğlu, "100. yılını kutladığımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kutlamak zorunda kalan öğrencilerimize bir etkinlik olması açısından İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okuma yarışması düzenledik. Dereye giren öğrencilerimizden ilköğretim öğrencimiz Tuana Sümeye Uslu 1'inci, ortaöğretim öğrencimiz Yunus Emre Tak 1'inci olarak bisiklet ödülünü almaya hak kazandı. İlköğretim öğrencimiz Havvanur Kurtuluş 2'nci, Ayşe İnan 3'üncü, örtaöğretim öğrencimiz Ayşenur Ayaz 2'nci, İclal Yazıcı ise 3'üncü olarak tablet ödülü almaya hak kazandı. Bizler de öğrencilerimizi ödülleriyle buluşturduk. Yarışmaya katılan diğer tüm öğrencilerimize ise katılım belgesi yanında kalem seti hediyemizi de evlerine göndermeye başladık .Güle güle kullansınlar" dedi.

19 Mayıs Belediyesi'nin düzenlediği "İstiklal Marşı'nı Ezbere Okuma Yarışması"na yaklaşık 250 öğrenci katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: 19 Mayıs, 23 Nisan, Güncel, Haber
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