07 Mart 2019, 15:20
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İstiklal Marşı'nı Ezbere ve Güzel Okuma Yarışması" İl Finali

İstiklal Marşı

"İstiklal Marşı'nı ezbere ve güzel okuma yarışması" il finali gerçekleştirildi.

"İstiklal Marşı'nı ezbere ve güzel okuma yarışması" il finali gerçekleştirildi.

Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen yarışmada İstiklal Marşı'nın en güzel okumak için öğrenciler birbiri ile yarıştı.

Yarışma sonunda ilkokul öğrencileri arasında Zeynep Aybar (Lalapaşa Hacıdanişment İlkokulu) Ayten Öykü Alkan (Meriç Küplü Gazi İlkokulu), Ayşe Ilgın Kuru (Enez Cumhuriyet İlkokulu), ortaokul öğrencileri arasında Ezgi Eriş (Merkez Atatürk Ortaokulu), Nilay Yılmaz (Havsa Atatürk Ortaokulu) Yağmur Özen (Lalapaşa Hacıdanişment Ortaokulu) dereceye girdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, burada yaptığı konuşmada İstiklal Marşı'nın şuurunu ve idrakini yaşamanın önemine dikkat çekti.

İstiklal Marşı'nın milli mücadelede verilen şanlı mücadelenin sonucunda yazıldığını belirten Arpacı, "Öğrencilerin on kıtayı kelime kelime, hece hece, cümle cümle, beyit beyit, kıta kıta okumaları gerçekten dokunaklı oluyor. Çocuklarımız sadece İstiklal Marşı'nı ezberlememiş, ruhlarına işlemişler. İstiklal Marşını sadece törenlerde okunan müzikli besteli bir şiir olarak görmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yarışmaya katılan öğrencilere Mehmet Akif Ersoy'un Safahat adlı kitabı armağan edildi.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri 12 Mart günü Özel Edirne Bahçeşehir Fen Lisesi çok amaçlı salonunda yapılacak törende verilecek. Merkez, Edirne, Güncel
Kaynak: AA