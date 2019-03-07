İstiklal Marşı'nı Ezbere ve Güzel Okuma Yarışması" İl Finali

"İstiklal Marşı'nı ezbere ve güzel okuma yarışması" il finali gerçekleştirildi. Edirne
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
salonunda düzenlenen yarışmada İstiklal Marşı'nın en güzel okumak için öğrenciler birbiri ile yarıştı.
Yarışma sonunda ilkokul öğrencileri arasında Zeynep Aybar (Lalapaşa
Hacıdanişment İlkokulu) Ayten Öykü Alkan (Meriç Küplü
Gazi İlkokulu), Ayşe Ilgın
Kuru (Enez
Cumhuriyet İlkokulu), ortaokul öğrencileri arasında Ezgi Eriş (Merkez Atatürk
Ortaokulu), Nilay Yılmaz
(Havsa
Atatürk Ortaokulu) Yağmur Özen (Lalapaşa Hacıdanişment Ortaokulu) dereceye girdi.
İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, burada yaptığı konuşmada İstiklal Marşı'nın şuurunu ve idrakini yaşamanın önemine dikkat çekti.
İstiklal Marşı'nın milli mücadelede verilen şanlı mücadelenin sonucunda yazıldığını belirten Arpacı, "Öğrencilerin on kıtayı kelime kelime, hece hece, cümle cümle, beyit beyit, kıta kıta okumaları gerçekten dokunaklı oluyor. Çocuklarımız sadece İstiklal Marşı'nı ezberlememiş, ruhlarına işlemişler. İstiklal Marşını sadece törenlerde okunan müzikli besteli bir şiir olarak görmemeliyiz." ifadelerini kullandı.
Yarışmaya katılan öğrencilere Mehmet Akif Ersoy
'un Safahat
adlı kitabı armağan edildi.
Dereceye giren öğrencilere ödülleri 12 Mart günü Özel Edirne Bahçeşehir
Fen Lisesi çok amaçlı salonunda yapılacak törende verilecek.
Merkez, Edirne, Güncel
Kaynak: AA