İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudular

Esenyurt Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan engelli vatandaşlar ve ailelerini kutlama etkinliğinde ağırladı. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un da katıldığı etkinlik, Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi çalışanlarının işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okumasıyla başladı.



Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Engelliler Koordinasyon Merkezi ve Esenyurt Kent Konseyi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir farkındalık etkinliği düzenledi. Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe engelli vatandaşlar ve ailelerinin yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve eşi Nesrin Bozkurt, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ, Esenyurt Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı. Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi personellerinin işaret diliyle okuduğu İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, sanatçı Emirkan ve Reyhan Cansu da konser verdi.



"Bu bir insanlık imtihanıdır"



Etkinlikte konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, engelli anne ve babası olmanın çok özel ve saygı duyulacak bir durum olduğun söyledi. Başkan Bozkurt, "Hepimizin yaşamda farklı engelleri oluşuyor. Bazılarımız bedensel olarak engele takılıyoruz, bazen başka engellerimiz oluyor. Bunlar yaşamayı engelleyen şeyler değil. Ama diğer engeller bizim yaşam sorumluluğumuzdur. Allah bizi nasıl yarattıysa böyle yaşamak zorundayız ve bu bizim için bir imtihan. Sadece engelliler içinde değil, aynı zamanda onların yakınları içinde bir imtihan. Engelli anne ve babası olmak, çok özel, saygı duyulacak bir şey. Bu bir insanlık imtihanıdır. Ben görüyorum özellikle anneler bu imtihanı çoğunlukla başarıyla veriyorlar ve hak ettikleri değeri de aldıklarını düşünüyorum. Ben birçok engelli annesinin çocuğunu normal çocuklardan daha fazla sevdiğini biliyorum" dedi.



"Engellerin en büyüğü sevgisizliktir"



İnsanların birbirlerine destek olması gerektiğini vurgulayan Başkan Bozkurt, "Bizim yapmamız gerekenler var. Birbirimize yaşarken destek olmamız lazım. Vücudumuzdaki herhangi bir engel bizim yaşamamız önünde bir engel değildir. Önemli olan yaşamamızı engelleyen çevresel ve ahlaki faktörleri ortadan kaldırmaktır. Çevresel faktörleri ortadan kaldırmak belediye başkanı olarak benim görevim" diye konuştu. Engelli vatandaşların sosyal hayata katılabilmeleri için sanat ve zanaatla uğraşabilmeleri için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirten Başkan Bozkurt şöyle devam etti:



"Bütün vatandaşlarımıza destek olmak zaten sorumluluğumuz ama özellikle engelli vatandaşlarımızın, engelli annelerinin yaşama katılması için çalışmalarımız hızla devam edecek. Bu akşam sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Ben hiçbir engeli kabul etmiyorum! Birbirimizi sevmeye, birlikte üretmeye ve paylaşmaya hiçbir şey engel olamaz. Engellerin en büyüğü sevgisizliktir. Bunu aştığımızda engeller de birer birer ortadan kalkacaktır. Hepinize saygılar sunuyor, özellikle engelli annelerinin ellerinden öpüyorum."



Başkan Bozkurt, program çıkışında Engelliler Koordinasyon Merkezi Engelsiz Sanat Atölyesi kursiyerlerinin etkinlik alanında hazırlamış olduğu el sanatları sergisini gezerek çeşitli ürünlerde satın aldı. Kurs eğitmeni ve kursiyerlerle sohbet eden Başkan Bozkurt, el sanatları işini büyüterek ihracatını yapacaklarını ve bu işin, engelli bireyler için bir gelir kapısı olacağının müjdesini verdi. - İSTANBUL