İstiklal Marşı'nı kemençe eşliğinde söylediler
İstiklal Marşı'nı kemençe eşliğinde söyledi Giresun'un Görele İlçesi Görele Nihat Gürel Fen Lisesi tarafından düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programında İstiklal Marşı kemençe eşliğinde söylendi.
12.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:18
İstiklal Marşı'nı kemençe eşliğinde söyledi
GİRESUN - Giresun'un Görele İlçesi Görele Nihat Gürel Fen Lisesi tarafından düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programında İstiklal Marşı kemençe eşliğinde söylendi. Görele Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen etkinliğe Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, ilçe protokolü vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.İstiklal Maşı 12 Mart 1921 yılında Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edildiğini belirten Görele Nihat Gürel Fen Lisesi Müdürü Yusuf Ali Keskin "İstiklal Marşı'nın 99. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri çerçevesinde Görele Halk Eğitimi Merkezi müzik öğretmeni usta öğretici Samet Can Gülşen yönetimindeki kemençe orkestrası eşliğinde Ortaokullar arası İstiklal Marşını güzel okuma yarışması ilçe birincisi Mehmet Gürel Ortaokulu öğrencisi Aysu Bahar Çeltikçi'nin İstiklal Marşı'nı seslendirmesi ile güzel bir program yaptık. Amacımız yerel değerimiz kemençe ile ulusal değerimiz İstiklal Marşımızı bir araya getirmeyi hedefledik. Görele denince de ilk akla gelen temel unsur kemençenin doğduğu topraklar adına güzel bir iş başardığımıza inanıyorum" dedi.Görele Halk Eğitim Merkezi Müzik Öğretmeni ve usta öğretici Samet Can Gülşen ise yaptığı açıklamada "İstiklal Marşı'nın 99. yılını kutlama münasebetiyle İstiklal Marşı'nı kemençe ile kursiyerlerimle birlikte seslendirdik. İstiklal marşını kemençe ile çalıyoruz. Kemençe Görele'nin anavatanı neden Görele gençleri ve kemençecileri olarak istiklal marşını kemençe ile çalmayalım dedik ve Görele Halk Eğitimi Merkezi ile ortak bir program gerçekleştirdik" diye konuştu.
GİRESUN - Giresun'un Görele İlçesi Görele Nihat Gürel Fen Lisesi tarafından düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programında İstiklal Marşı kemençe eşliğinde söylendi. Görele Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen etkinliğe Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, ilçe protokolü vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.İstiklal Maşı 12 Mart 1921 yılında Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edildiğini belirten Görele Nihat Gürel Fen Lisesi Müdürü Yusuf Ali Keskin "İstiklal Marşı'nın 99. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri çerçevesinde Görele Halk Eğitimi Merkezi müzik öğretmeni usta öğretici Samet Can Gülşen yönetimindeki kemençe orkestrası eşliğinde Ortaokullar arası İstiklal Marşını güzel okuma yarışması ilçe birincisi Mehmet Gürel Ortaokulu öğrencisi Aysu Bahar Çeltikçi'nin İstiklal Marşı'nı seslendirmesi ile güzel bir program yaptık. Amacımız yerel değerimiz kemençe ile ulusal değerimiz İstiklal Marşımızı bir araya getirmeyi hedefledik. Görele denince de ilk akla gelen temel unsur kemençenin doğduğu topraklar adına güzel bir iş başardığımıza inanıyorum" dedi.Görele Halk Eğitim Merkezi Müzik Öğretmeni ve usta öğretici Samet Can Gülşen ise yaptığı açıklamada "İstiklal Marşı'nın 99. yılını kutlama münasebetiyle İstiklal Marşı'nı kemençe ile kursiyerlerimle birlikte seslendirdik. İstiklal marşını kemençe ile çalıyoruz. Kemençe Görele'nin anavatanı neden Görele gençleri ve kemençecileri olarak istiklal marşını kemençe ile çalmayalım dedik ve Görele Halk Eğitimi Merkezi ile ortak bir program gerçekleştirdik" diye konuştu.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İstiklal Marşı'nı kemençe eşliğinde söylediler
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