İstiklal Marşı'nı Okuyan Afgan Öğrenci Duygulandırdı

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Ağrı'da, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törende İstiklal Marşı'nı okuyan Afgan öğrenci katılımcıları duygulandırdı.Ağrı Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından toplumun farklı kesimlerinin yer aldığı "Ağrı İstiklal Marşı'nı okuyor" videosu katılımcılara izletildi. Öğrencilerin "Akif'i Anlamak" oratoryosu ile devam eden programda, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.Programda, Selçuk Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Afganistan uyruklu Nilaufar Ahmedi'nin okuduğu İstiklal Marşı, davetlilere duygu dolu anlar yaşattı. Ahmedi, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra resmettiği Türk bayrağı ve Vali Süleyman Elban portresini, Elban'a armağan etti.Program, müzik dinletisinin ardından şiir, kompozisyon ve resim dallarında öğrencilere verilen ödüllerle sona erdi.Programa, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, Ağrı Barosu Başkanı Salih Aydın, AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan, kamu kurumlarının müdürleri ve vatandaşlar katıldı.