İstiklal Marşı'nı okuyarak klip çektiler
İstiklal Marşı'nı okuyarak klip çektiler Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Belediye encümenleri ve çalışanları İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. Yıl dönümünde İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını okuyarak klip çekti.
12.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:07
İstiklal Marşı'nı okuyarak klip çektiler
AĞRI - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Belediye encümenleri ve çalışanları İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. Yıl dönümünde İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını okuyarak klip çekti. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan klibi sosyal medya hesabından, "İstiklal Marşımızın kabulünün 99. Yıl dönümünde başta Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere istiklal mücadelemizde şehadete eren tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum" ifadeleri ile paylaştı.
AĞRI - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Belediye encümenleri ve çalışanları İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. Yıl dönümünde İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını okuyarak klip çekti. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan klibi sosyal medya hesabından, "İstiklal Marşımızın kabulünün 99. Yıl dönümünde başta Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere istiklal mücadelemizde şehadete eren tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum" ifadeleri ile paylaştı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İstiklal Marşı'nı okuyarak klip çektiler
Etiketler : Savcı Sayan, Ağrı, Genel
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