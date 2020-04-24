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İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan çocuğa hediye

Hakkari'de, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan 8 yaşındaki çocuğa Valilik, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce çeşitli hediyeler verildi.

24.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:44
Hakkari'de, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan 8 yaşındaki çocuğa Valilik, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce çeşitli hediyeler verildi.
Van'da yaşayan ve ailesiyle geldikleri Hakkari'de dedesiyle kalan İsmail Enes Akgöl (8), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu. Ailesinin telefonla kaydederek sosyal medyadan paylaştığı Akgöl'ün videosu ilgi gördü. Videoyu gören Vali ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı yetkilileri, Akgöl için hediye hazırlattı.
Polis ekipleri, evinde ziyaret ettikleri Akgöl'e çeşitli hediyeler, kırtasiye malzemesi ve Türk bayrağı verdi.
"23 Nisan kentte coşkuyla kutlandı"
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını yeni tip koronavirüs salgınına rağmen coşkuyla kutladıklarını belirterek "Salgın yüzünden evinden çıkamayan çocuklarımıza bayram heyecanını yaşatmak istedik. Öğretmenlerimizin ve velilerimizin desteğiyle çocuklarımıza bayram heyecanını yaşatmanın gururu içindeyiz. Bu vesileyle tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım." dedi. İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere okuyan çocuğa hediye

Kaynak: AA

Etiketler: Yüksekova, 23 Nisan, Hakkari, Güncel , Haber
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