İstiklal Marşı'nın Kabulü Etkinliklerle Kutlandı

Kaynak: İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 12 Mart 1921 yılında TBMM tarafından kabul edilen İstiklal Marşının 98. yıldönümü etkinlikleri Barış Manço Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.Bandırma Ortaokulu hazırladığı törene İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Mahir Mavi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, okul müdürleri ve daire amirleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bandırma Ortaokulu Müdürü Kenan Ülkar açılış konuşmasını yaptı. Kenan Ülkar konuşmasında İstiklal Marşı'nı anlamak için ne şartlarda yazıldığı bilmek lazım diyerek "İstiklal Marşı Türk ulusunun en karanlık günlerinde yazıldı. Bu marş tefekkürdür, ruhtur ve medeniyettir. Allah bu millete bir daha istiklal Marşı yazdırmasın" dedi.Bandırma Mehmet Akif Ersoy'u anlatıyor isimli sinevizyon gösterisinin ardından 12 Mart isimli şiir dinletisini takiben Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlattığı tiyatro oyunu sergilendi. İstiklal Marşının kabulü nedeniyle ilçe genelinde okullar arasında yapılan en iyi İstiklal Marşını okuma, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere sertifikaları İlçe Kaymakamı Günhan Yazar ve ilçe protokolü tarafından verildi. Etkinliğin son bölümünde de okul korosu gösterisini sundu. - BALIKESİR