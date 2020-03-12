İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 99.yıl dönümüe Sivrihisar'da da kutlandı
İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma töreni Sivrihisar Endüstri Meslek Lisesi'nde hazırlanan programla gerçekleştirildi.
12.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:15
İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma töreni Sivrihisar Endüstri Meslek Lisesi'nde hazırlanan programla gerçekleştirildi.
İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 99.yıl dönümünde Sivrihisar'da düzenlenen programa, Sivrihisar Kaymakamı Alparslan Kılıç, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Mutlu, protokol, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Sivrihisar'da eğitim gören ilk ve orta öğretim öğrencileri tarafından hazırlanan şiirler, tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Düzenlenen törenin ardından öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, İstiklal Marşımızın Kabulünün 99.yılında hazırlanan programda "Ülkemizin ve Milletimizin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşı'mızın kabulünün 99. yılı kutlu olsun. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR
İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 99.yıl dönümünde Sivrihisar'da düzenlenen programa, Sivrihisar Kaymakamı Alparslan Kılıç, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Mutlu, protokol, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Sivrihisar'da eğitim gören ilk ve orta öğretim öğrencileri tarafından hazırlanan şiirler, tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Düzenlenen törenin ardından öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, İstiklal Marşımızın Kabulünün 99.yılında hazırlanan programda "Ülkemizin ve Milletimizin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşı'mızın kabulünün 99. yılı kutlu olsun. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Endüstri Meslek Lisesi, Mehmet Akif Ersoy, Sivrihisar, Güncel
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