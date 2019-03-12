İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Erzurum'un Kurtuluşunun Yıl Dönümleri

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İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü ve Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajları yayımlandı.İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü ve Erzurum'un kurtuluşunun 101. yıl dönümü münasebetiyle, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Ömer Çomaklı ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Bülent Çakmak birer kutlama mesajı yayımladı.Milletvekili Altınok, Erzurum'un hiçbir zaman zulme ve zalime boyun eğmediğini ifade ettiği mesajında şu ifadelere yer verdi:"Onun tarihinde gözünüze çarpacak en önemli nokta kahramanlığıdır. Yaşadığı bin bir acıda kahramanlığı elden bırakmamış,hiç bir zaman zulme ve zalime boyun eğmemiştir. Hamurunda mertlik, yiğitlik vardır. İşte ondandır "Dadaş"lığı Erzurumlunun."Mehmet Sekmen, yayımladığı kutlama mesajında Erzurum'un, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmış bir şehir olduğuna vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi:"Erzurum; Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmış bir şehir. Bu şehir, vatanın bölünmez bütünlüğünü tüm cihana haykırmış bir şehir. Erzurum ayakta kaldıkça, milletimiz de ayakta kalacaktır. Kurtuluş Günü'müz kutlu olsun."- "Erzurum, Mülk-i İslam'ın kilididir"İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, yaptığı yazılı açıklamada Erzurum'un, Nene Hatun'un şahsında Türk kadınının kahramanlığını simgelediğinin altını çizerek, "Erzurum, milletimizin zaferlerini bayraklaştıran, Anadolu'nun düşmeyen kalesi ve Mülk-i İslamın kilidi olan şehridir. Tüm Erzurumlu hemşehrilerimin Kurtuluş Bayramı'nı kutluyorum." sözlerine yer verdi.Rektör Ömer Çomaklı ise Erzurum'un kurtuluşu dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada Erzurum'un, Kurtuluş meşalesinin yakıldığı ve yeni Türk devletinin kuruluşuna öncülük etmiş bir şehir olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:"Erzurumumuz'un kurtulduğu ve bir milletin bağımsızlık aşkının, azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesi olan İstiklal Marşımızın kabul edildiği bu anlamlı günde tüm hemşehrilerimizi kutluyorum."ETÜ Rektörü Çakmak da yaptığı yazılı açıklamada, 12 Mart'ın sadece Erzurum için değil, insanlık için de önemli bir gün olduğunu değinerek, "İlimizin kurtuluşunu ve İstiklal Marşımızın kabulünü, yürekten kutluyor, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve bu güzel yurdu bize emanet eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.