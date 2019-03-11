Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Nayir, mesajında, aziz illetin vatan sevgisi, hürriyet ve bağımsızlık karakterinin en zorlu mücadelesini verdiği İstiklal Savaşı'nın kazanıldığı, şartların tarif ve yerini bulduğu İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün 98. yıl dönümünü milletçe gönül birliği içinde kutladıklarını belirtti.
Milli mücadele destanının şairi büyük mütefekkir Mehmet Akif Ersoy
'u ölümünün 83. yılında rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade eden Nayir, "İstiklal Marşı, vatanı işgal kuvvetleri tarafından paylaşılan ve tarih sahnesinden yok edilmek üzere olan bir milletin yeniden var oluşunu, yeniden şahlanışını anlatan bir destandır. İstiklal Marşı, aziz milletimizin milli ve manevi değerler uğruna verdiği mücadelenin manzum ifadesidir." açıklamasında bulundu.
Vali Nayir, tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan milletin, İstiklal Marşı'nı ilelebet muhafaza edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Değerlerimiz, medeniyet birikimimiz, inancımız, milletimizin tarihteki yürüyüşü İstiklal Marşımızın mısralarında vücut bulmuştur. Bizler gelecek nesillere daha güçlü, daha müreffeh bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz. Milli şairimiz Ersoy'un millet sevgisi, mücadele azmi ve bağımsızlık aşkı, dün olduğu gibi bugün ve yarın da milletimizin geleceğine ışık tutacaktır.Bu duygu ve düşüncelerle büyük üstadın deyimiyle 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' diyerek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşlarını, milli şairimiz Ersoy'u, canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, bütün Sakaryalı vatandaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunuyorum."
Sakarya, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
Kaynak: AA