Muğla
Valisi Esengül Civelek
, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Civelek, mesajında, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy
tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'nın Türkiye
Büyük Millet Meclisinde "Milli Marş" olarak kabul edilişinin 98. yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutladıklarını belirtti.
Aziz milletin ortak sesi ve vicdanını temsil eden İstiklal Marşının millet ortak düşünce ve değerlerde buluşturan eşsiz bir eser olduğunu vurgulayan Civelek, şunları kaydetti:
"Türk milletinin vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesini, vatan, millet, bayrak sevgisini ve milli mücadele ruhunu en güzel şekilde yansıtan, milletimizin zor şartlar altında gösterdiği kahramanlığı destanlaştıran İstiklal Marşımız, milletimizi ortak düşünce ve değerlerde buluşturan eşsiz bir eserdir. İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşlarını, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."
Güncel
Kaynak: AA